Privé de finale en 2023 à cause d’une bles­sure, même s’il avait tenu à assister sur le banc au sacre de l’Italie face à l’Australie, Matteo Berrettini sera bien de la partie ce dimanche face aux Pays‐Bas.

Après avoir parfai­te­ment lancé son pays sur les rails grâce à sa victoire face à Thanasi Kokkinakis ce samedi (6−7, 6–3, 7–5), l’ac­tuel 35e mondial a vu son leader, Jannik Sinner, terminer le travail en beauté en surclas­sant Alex De Minaur.

De passage en confé­rence de presse, celui qui devrait être norma­le­ment recon­duit ce dimanche par son capi­taine pour affronter Botic Van De Zandschulp, a fait part de sa fierté de repré­senter ses couleurs.

« Quand je joue la Coupe Davis, il y a toujours un moment pendant le match, ou peut‐être même pendant l’échauf­fe­ment, où je repense à l’époque où j’étais enfant et où je regar­dais le tournoi pendant des heures et des heures. De temps en temps, je dois me pincer pour me réveiller et je me dis : ‘Mamma mia, je suis en Coupe Davis et je repré­sente l’Italie ! »