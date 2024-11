Officiellement retraité depuis le 1er août dernier et sa défaite en double en quarts de finale des Jeux olym­piques de Paris, Andy Murray n’a pas mis long­temps à trouver un nouveau projet.

En effet, l’Écossais a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux qu’il allait monter prochai­ne­ment sur scène dans le cadre d’une pièce de théâtre en tournée dans plusieurs villes d’Écosse. Une recon­ver­sion assez inat­tendue même si Andy a toujours été à l’aise face aux caméras ou au public.

I am step­ping onto a different stage this Summer. Come and see me on my first ever theatre tour, with Andrew Cotter, in Glasgow, Edinburgh, Hammersmith and Wimbledon. Tickets on sale this Thursday on https://t.co/aX6EYKeOMM #CentreStage pic.twitter.com/uXeyHpJj75