Ancien 4e joueur mondial et désor­mais capi­taine de l’équipe tchèque de Coupe Davis, Tomas Berdych s’est longue­ment confié chez nos confrères de Tennis Majors.

Et après s’être exprimé sur la nouvelle asso­cia­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray ainsi que sur son palmarès, resté vierge en Grand Chelem, le fina­liste de Wimbledon 2010 a livré son analyse sur le niveau du circuit actuel.

« Je pense que le jeu a changé, c’est certain. Je dirais qu’il est moins créatif. Si vous regardez les dix meilleurs joueurs, vous ne voyez pas beau­coup de diffé­rences entre eux. C’est ce que je veux dire. Je ne dis pas si c’est bien ou mal. C’est comme ça parce qu’il y a vrai­ment une nouvelle géné­ra­tion qui a pris le contrôle du tennis masculin, et c’est comme ça qu’ils jouent et concourent. Et si vous me demandez si je serais capable de jouer ou si j’ai­me­rais les affronter plus jeune, je le ferais certai­ne­ment. Ce serait aussi une belle expé­rience de jouer avec tous ces gars. Ces compa­rai­sons sont toujours très diffi­ciles parce qu’elles ne se produi­ront pas, donc on ne peut qu’en débattre. Il y a de nouveaux joueurs et de nouveaux styles, et on verra comment ça va se passer. »