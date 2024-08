En grande forme depuis le début de la saison sur gazon, Lorenzo Musetti a concré­tisé les espoirs de médaille du tennis Italien aux Jeux Olympiques en s’of­frant une superbe médaille de bronze.

Dans l’ombre de Jannik Sinner, le talen­tueux Musetti est désor­mais 18e mondial, et a réussi a amener plus de régu­la­rité et de soli­dité dans son jeu créatif et imprévisible.

Récemment, le trans­alpin a expliqué dans une inter­view que sa menta­lité avait évoluée, et qu’il se sentait de plus en plus fort, car il est désor­mais plus patient sur le court.

« Je sais à quel niveau je peux jouer et j’ac­cepte de plus en plus de choses sur le court, que cela soit par rapport à ma person­na­lité ou à mes limites. J’essaye de les dépasser. Il y a encore quelques mois, je n’avais pas cette consis­tance et cette atti­tude d’être un peu plus patient sur le court, et d’ac­cepter plus de choses. C’est tout le travail que j’ai fait à l’en­traî­ne­ment avec mon équipe qui est en train de payer en ce moment, ce qui me rend vrai­ment heureux. »