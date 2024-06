Éliminé dès le premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros par le promet­teur Medjedovic après avoir remporté son premier titre depuis 2019 sur le Challenger de Mauthausen, Lucas Pouille, actuel 209e joueur mondial, n’en­tend pas s’ar­rêter là.

Le Nordiste, récem­ment inter­viewé par nos confrères de Tennis Actu, a réaf­firmé son envie de réin­té­grer au minimum le top 100 mondial.

« Je ne jouerai pas trois ans en étant 150e mondial. C’est peut‐être préten­tieux de ma part mais je pense sincè­re­ment que si je reste en bonne santé et que j’ar­rive à enchaîner comme dans les quatre derniers mois, ça m’éton­ne­rait que je ne sois pas 150e dans six mois. Après, on ne sait jamais mais c’est sûr que si on se reparle en 2027 et que je suis 150, je ne suis pas sûr d’en­core être sur le terrain à ce moment‐là. »