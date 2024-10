À l’oc­ca­sion de l’an­nonce de Rafael Nadal concer­nant sa retraite, qui aura lieu à l’issue des phases finales de la Coupe Davis fin novembre, nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée de ressortir une série de témoi­gnages datant de 2018 concer­nant l’attitude de l’Espagnol à Roland‐Garros.

Et celui de Mathis, ramas­seur de balles lors de l’édi­tion 2018, est assez parlant.

« J’étais sur le match entre Nadal et Gasquet (troi­sième tour en 2018) sur le central. Avant, on a eu des consignes pour Nadal. Par exemple, il utilise toujours deux serviettes et, quand il est au service, il ne veut pas que le ramas­seur qui lui donne une serviette récu­père aussi les balles. Donc les ramas­seurs qui sont au filet doivent courir pour les ramener. Moi, sur son match, j’étais au niveau du filet. J’entendais ses cris, je voyais bien la vitesse de ses balles, c’est impres­sion­nant. C’est aussi moi qui lui donnais les bouteilles d’eau. Il me disait « s’il te plaît » ou « merci » en fran­çais. J’étais super stressé parce que je suis fan de Nadal, j’avais envie de bien faire, d’être à la hauteur de Rafa. J’étais émerveillé. »