Le forfait de Novak Djokovic pour le Rolex Paris Masters a été offi­cia­lisé il y a quelques jours déjà. Pourtant tenant de titre, le Serbe a décidé de faire l’im­passe, et devrait vrai­sem­bla­ble­ment être absent du Masters égale­ment.

Une déci­sion qui peut paraître surpre­nante, bien que le Serbe n’ait désor­mais plus rien à prouver. Novak a cepen­dant tenu à s’ex­cuser au près des fans qui l’at­ten­daient avec impa­tience à Paris, dans un message posté sur son compte Instagram.

« Malheureusement, je ne jouerai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je demande pardon à tous ceux qui espé­raient me voir jouer à ce tournoi. Je souhaite une belle semaine à tous les joueurs, spon­sors, orga­ni­sa­teurs et fans. J’ai de nombreux très bons souve­nirs de mes sept titres gagnés à Paris et j’es­père revenir l’année prochaine. » a écrit le Serbe.