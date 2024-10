L’affaire de dopage concer­nant Jannik Sinner fait de moins en moins parler, mais le doute continue de planer autour de l’in­no­cence du numéro un mondial.

Interrogé récem­ment sur ce sujet, Lorenzo Musetti, compa­triote de Sinner, a expliqué que selon lui, il fallait se fier aux instances quali­fiées, dans des propos rapportés par Tennis Majors.

« La plupart des autres cas récents [de dopage au clos­tébol] ne prove­naient pas de joueurs de tennis. Il y en avait quelques‐uns. S’il y avait eu 38 cas de joueurs de tennis, cela aurait proba­ble­ment pu donner l’im­pres­sion qu’il y a quelque chose de suspect. Mais à notre niveau, je sais que seul Jannik a été testé positif à cette substance. Nous ne devons donc pas supprimer tous les bons côtés du tennis italien à cause de cela. Il y a beau­coup de contrôles et il y a beau­coup de trans­pa­rence dans ce sport. Et je ne veux penser à rien d’autre. Je crois en la lutte contre le dopage. »