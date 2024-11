Auteur d’une saison 2024 excep­tion­nelle avec une place de numéro 1 mondial et neuf titres au comp­teur dont deux Grands Chelems et la Coupe Davis, Jannik Sinner ne fait pour­tant pas tota­le­ment l’una­ni­mité depuis la révé­la­tion cet été d’un contrôle anti­do­page positif au clos­tébol lors du Masters 1000 d’Indian Wells en mars dernier.

En atten­dant le résultat de l’appel de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le cas de l’Italien continue de faire beau­coup parler. Un cas qui rappelle étran­ge­ment celui du basket­teur italien, Riccardo Moraschini, contrôlé positif en 2021 à la même substance que son compa­triote. Sauf que lui a payé très cher cette conta­mi­na­tion involontaire.

« Nos cas sont iden­tiques, laco­nique : très faible quan­tité, unique­ment liée à une conta­mi­na­tion externe. Il s’est avéré que nous ne savions pas tous les deux qu’une personne de notre entou­rage utili­sait le médi­ca­ment prélevé dans la phar­macie, en l’oc­cur­rence ma petite amie. Mais j’ai payé avec une suspen­sion d’un an et un licen­cie­ment de la part de mon club de l’époque (l’Olimpia Milano). L’antidopage a un système très strict. Mais chaque cas indi­vi­duel est traité avec la subjec­ti­vité de ceux qui le jugent. À l’époque, j’avais été suspendu pendant trois mois et demi en atten­dant le juge­ment. Puis disqua­lifié pour un an, même si le juge a reconnu la prise involontaire. »