S’il prépare son grand retour, prévu pour janvier en Australie, Nick Kyrgios fait surtout parler de lui depuis quelques temps pour ses décla­ra­tions sur les affaires Sinner et Swiatek.

Dans des propos accordés à Match TV et rapportés par le média russe Championnat, l’an­cien numéro 3 mondial Nikolay Davydenko a évoqué la person­na­lité de l’Australien.

« Nick crie toujours, c’est un showman. Il dit des bêtises sur et en dehors du terrain et conti­nuera de le faire. Nous allons encore l’en­tendre plus d’une fois. »