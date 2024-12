S’exprimant en exclu­si­vité chez nos confrères de Tennis365, Pat Cash a proposé une analyse assez prag­ma­tique de la saison qui arrive pour Novak Djokovic. Ses propos sont d’ailleurs venus au bon moment puisque le Serbe a décidé de jouer l’Open du Qatar en février.

« Andy a eu beau­coup de bles­sures, mais il a toujours essayé de jouer beau­coup de tour­nois jusqu’à la fin de sa carrière et pour moi, c’est le grand secret de Novak pour l’année prochaine. S’il parvient à bien orga­niser son calen­drier et à s’as­surer d’avoir le bon nombre de matches à son actif, il pourra à nouveau gagner. Les joueurs plus âgés tombent dans ce piège à chaque fois qu’ils essaient de préserver leur corps et ils ne parviennent pas toujours à trouver le bon équi­libre pour jouer suffi­sam­ment de matchs. »