Si certains ont la peur du vide lors­qu’ils cessent bruta­le­ment une acti­vité prenante, cela ne semble pas être le cas de Carlos Moya.

Alors qu’il entraî­nait Rafael Nadal depuis le début de la saison 2017, l’an­cien numéro 1 mondial se retrouve sans emploi depuis la retraite de son compa­triote et ami en novembre dernier.

Et alors qu’un inter­naute sur X se deman­dait s’il allait reprendre son travail de coach en prenant un nouveau joueur sous son aile, celui‐ci lui a direc­te­ment répondu.

A nadie 😁 — Carlos Moya (@Charlymoya) January 7, 2025

« Personne », a simple­ment et clai­re­ment répondu Moya qui a peut‐être envie de se reposer et de profiter de ses proches après avoir passé ces 10 dernières années à parcourir les courts et les hôtels du monde entier.