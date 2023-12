Récemment de passage sur le podcast Advantage Connors, animé par Jimmy Connors et son fils Brett, Holger Rune, inter­rogé sur l’ap­port de son nouveau coach, Boris Becker, en a profité pour placer une petite pique à ses deux anciens entraî­neurs que sont Lars Christensen et Patrick Mouratoglou et qui n’ont jamais été des joueurs de haut niveau.

« Lorsque vous ressentez des émotions sur le terrain, il sait ce que vous ressentez, il sait ce que vous vivez et il peut vous guider de la bonne manière. D’autres entraî­neurs peuvent dire : ‘Je sais ce que tu ressens’, mais non, tu ne sais pas ce que je ressens parce que tu n’as jamais vécu cela. Il est certain que Boris a vécu cela. »