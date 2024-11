Si l’UTS n’est clai­re­ment pas la compé­ti­tion de l’année, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou a au moins le mérite de nous proposer des contenus intéressants.

Et avant la « grande finale » de Londres qui aura lieu du 6 au 8 décembre, Thanasi Kokkinakis, Denis Shapovalov et Dominic Thiem se sont assis autour d’une table pour parler en toute sincé­rité de plusieurs sujets.

Et après avoir expliqué que Roger Federer « avait juste l’air de se foutre de la gueule du monde » sur le court, il a évoqué avec humour le manière d’an­noncer le score de l’ar­bitre Mohamed Lahyani, connu pour ses into­na­tions particulières.

Kokki et Shapo qui parlent de l’ar­bitre fou Mohamed Lahyani ça me régale



Le seul arbitre au monde qui rajoute de la pres­sion aux joueurs mdrrr

« En parlant d’ar­bitre, Est‐ce que quel­qu’un a déjà remarqué cela ? Et je l’aime bien, je pense que c’est un chic type, mais Mohamed Lahyani essaie d’ajouter telle­ment de sauce. Si vous remar­quez, par exemple si vous jouez et que vous êtes menés 0–30 ou 0–40, il dira le score comme si vous étiez foutu et déjà breaké. C’est comme s’il te disait : ‘Thanasi, tu dois être meilleur’. »