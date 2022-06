Grâce à son premier titre remporté sur gazon ce samedi sur le tournoi de Majorque (son neuvième en carrière), Stefanos Tsitsipas a décroché dans le même temps la 40e victoire de sa saison, soit huit de plus que Carlos Alcaraz et 10 de plus que Rafael Nadal. Casper Ruud et Félix Auger‐Aliassime étant à égalité de succès avec l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Une perfor­mance qui lui permet de remonter à la 3e place au clas­se­ment de Race. Un clas­se­ment qui lui tient tout parti­cu­liè­re­ment à coeur comme il l’avait expliqué il y a quelques semaines.