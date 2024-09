La vie sur le circuit profes­sionnel n’est pas un long fleuve tran­quille, même pour un joueur du Top 100 mondial vivant confor­ta­ble­ment de son métier.

Alors que Stefanos Tsitsipas et Caroline Garcia ont récem­ment fait allu­sion à une forme de syndrome d’épui­se­ment profes­sionnel, Emil Ruusuvuori a de son côté décidé d’agir en prenant une pause avec le circuit au moins jusqu’à la fin de l’année.

Une déci­sion forte de la part du Finlandais, actuel 85e joueur mondial.

« Bonjour à tous. Comme vous le savez, l’année écoulée a été diffi­cile : J’ai réalisé des choses dont je rêvais depuis mon enfance, mais l’équi­libre entre le travail et la récu­pé­ra­tion n’a pas été bon. En raison d’une surcharge, j’ai décidé de faire une pause avec le tennis pour le reste de l’année et de me concen­trer sur ma santé physique et mentale. Pour cette raison, je ne ferai pas partie de l’équipe de joueurs pour la Coupe Davis. Cependant, je conti­nuerai à soutenir l’équipe et à être à ses côtés, car l’équipe de Coupe Davis est extrê­me­ment impor­tante pour moi. Je vous souhaite à tous un très bon été. Emil. »