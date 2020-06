Selon nos informations, le dixième et dernier joueur de l’UTS de Patrick Mouratoglou sera Dominic Thiem. La compétition exhibition débutera les 14 et 15 juin et elle réunira un plateau extrêmement dense : David Goffin, Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benoit Paire, Alexei Popyrin, Dustin Brown, Félix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini et donc Dominic Thiem, le numéro 3 mondial et finaliste du dernier Open d’Australie.