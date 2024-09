Après être revenu avec des mots assez forts sur sa candi­da­ture avortée pour le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Jo‐Wilfried Tsonga a égale­ment eu une décla­ra­tion lourde de sens à propos de la Fédération Française de Tennis et de son président dans les colonnes de Var Matin.



« Je suis fatigué que l’on parle du sport que je chéris le plus à travers des histoires de malver­sa­tions. Et, qu’à cause de certaines personnes, on parle néga­ti­ve­ment du sport que je chéris (candidat à sa succes­sion à la tête de la FFT qui tiendra ses élec­tions en décembre prochain, Gilles Moretton a notam­ment été soup­çonné en janvier dernier de parjure devant le Sénat). »