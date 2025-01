Les ques­tions des inter­views d’après‐match sur le court s’éloignent parfois du tennis.

Après sa victoire expé­di­tive contre Pedro Martinez au deuxième tour de l’Open d’Australie (6−1, 6–4, 6–1), Alexander Zverev a été invité à s’ex­primer sur les nouvelles coupes de cheveux de Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, qui ont opté pour un vrai rafrai­chis­se­ment capillaire.

« Ils sont idiots. Laissez vos cheveux pousser aussi long­temps que possible ! On finira tous chauves un jour, alors profitez‐en tant que vous pouvez », a répondu avec fran­chise et un grand sourire le numéro 2 mondial.