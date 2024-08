Le tennis Italien est en grande forme, côté masculin tout comme côté féminin. Avec Jannik Sinner numéro 1 mondial et Jasmine Paolini troi­sième à la race, les trans­al­pins font une année remar­quable, et l’ont prouvé aux Jeux Olympiques.

Une très belle médaille de bronze glanée par Lorenzo Musetti en simple, et la médaille d’or gagnée par la paire de double Errani/Paolini.

Le président de la Fédération de tennis Italienne, Angelo Binaghi, s’est réjoui de l’état du tennis Italien et de ces résul­tats dans une inter­view pour SuperTennis.

Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion de tennis Italienne : « L’amygdalite de Sinner n’a pas affecté nos résul­tats. Le bronze de Musetti vaut de l’or : devant lui, il y avait deux extra­ter­restres, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Nous qui sommes arrivés jusqu’ici sans Sinner et Berrettini, sommes la nation la plus forte du monde. Pensons main­te­nant à l’US Open, nous y arri­ve­rons en force, pour nous ce sera le tournoi le plus important. »