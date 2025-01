Battu en cinq manches par le jeune améri­cain Tien dès le deuxième tour de l’Open d’Australie alors qu’il servait pour le match, Daniil Medvedev n’a été que l’ombre de lui‐même sur certaine séquences.

Pour l’an­cien cham­pion russe, ex‐9e mondial, Andrei Chesnokov, Daniil n’a tout simple­ment pas été au niveau même si ce revers pour­rait avoir des consé­quences positives.

« Peut‐être que cette défaite donnera à Medvedev la moti­va­tion et une certaine impul­sion pour d’autres tour­nois, et nous verrons alors le vrai Daniil. En fait je suis très contrarié et en colère car je pensais qu’il avait pris conscience de l’enjeu de ce duel. Il a commis trop d’er­reurs pour un joueur du top 10. »