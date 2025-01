Andrey Rublev peut se faire du souci après le tirage au sort de l’Open d’Australie effectué ce jeudi.

En effet, une semaine après avoir perdu 225 points suite à sa défaite d’en­trée sur le tournoi de Hong‐Kong alors qu’il était tenant du titre, le joueur russe, tête de série numéro 9 à Melbourne, affron­tera au premier tour le jeune et très talen­tueux brési­lien, Joao Fonseca, 18 ans et 113e mondial.

Ce dernier, récent vain­queur du Masters Next Gen et du Challenger de Canberra, s’est qualifié pour le tableau prin­cipal en concé­dant seule­ment 12 petits jeux en trois matchs.

Rising star Joao Fonseca draws Andrey Rublev in the first round ! pic.twitter.com/67FkOhFul5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025

Un duel de tous les dangers pour Rublev, quart de fina­lise en titre, et qui pour­rait perdre 360 points de plus en cas de revers face à celui que tout le monde annonce parmi les meilleurs joueurs du monde dans les semaines et mois à venir.