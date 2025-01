Cette année à Melbourne, l’Open d’Australie permet aux équipes des joueurs de s’installer dans des zones réservée sur les trois courts prin­ci­paux unique­ment, (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena et John Cain Arena), au plus près de l’ac­tion. Quatre membres du staff tech­nique peuvent prendre place dans cette « box » spéciale, coacher le joueur lors­qu’il est du même côté et accéder à des statis­tiques en temps réel sur des écrans.

Si la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a posé un bémol, Cori Gauff a elle évoqué la possi­bi­lité que des « clashs » éclatent entre un joueur et l’équipe adver­saire, posi­tionnée à quelques mètres.

« Si vous êtes respec­tueux, les membres de l’équipe adverse ne vous disent rien quand vous êtes de leur côté, et je ne leur dis rien non plus. Je n’ai jamais eu person­nel­le­ment cette expé­rience sur le court où ils vous dérangent », a déclaré l’Américaine dans des propos rapportés par Eurosport.