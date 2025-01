Lors de son passage en confé­rence de presse après sa très belle victoire en cinq sets face à son jeune compa­triote, Giovanni Mpetshi Perricard, Gaël Monfils a forcé­ment été inter­rogé sur sa récu­pé­ra­tion alors qu’il n’est plus vrai­ment tout jeune.

« Demain (mercredi) matin, ça va être un peu plus dur. Tu as la petite journée de récup. J’ai fait de bonnes sessions, de longues sessions à la maison. Ça devrait m’aider. Au lieu d’en avoir 48, j’aurai 45 ans (sourire). C’est ça qui est marrant, vous avez l’im­pres­sion que c’est telle­ment facile que vous pensez que j’ai 28 ans. Mais je n’ai pas 28 ans, j’en ai 38. Je suis bien, j’ai ma petite fille, je suis content. J’ai le droit d’être fatigué ! Mais je me bats et j’aime ça. J’aime la castagne. Je suis fatigué, mais j’es­saie de me surpasser. Bien sûr que je suis fatigué, mais quoi les gars, je vais le donner le match ? Je me bats, je m’en­traîne pour. Malheureusement, j’au­rais préféré avoir 28 ans que 38, je vous le dis. »