Battue par Paula Badosa en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Coco Gauff, lors de son passage en confé­rence de presse, se prépa­rait déjà à rece­voir des critiques des fameux coachs d’Internet.

« Il faut juste se rendre compte que la plupart des coachs sur Internet n’ont jamais coaché ​​personne de mon niveau ou n’ont jamais joué. C’est donc l’une de ces choses. C’est plus facile de regarder à l’ex­té­rieur, vous savez, toutes ces choses quand vous jouez et que vous commentez. Vous n’en­ten­drez pas les commen­ta­teurs, mais les gens dire : ‘Oh, elle aurait dû faire ceci ou il aurait dû faire cela’. Même quand je regarde, je fais ça. Évidemment, quand vous êtes sur le terrain, c’est diffé­rent. Je pense que c’est ce que j’en retiens vrai­ment, c’est que c’est moi qui suis sur le terrain et que c’est moi qui prend la déci­sion en fin de compte et si les gens veulent dire des choses, c’est comme ça.Certaines personnes ont de bonnes inten­tions, donc je ne vois pas tout cela comme une mauvaise chose. Je suis fière de moi, et c’est tout ce que je peux dire. »