S’il avait décidé de boycotter l’in­ter­view d’après match sur le court lors de son dernier match à cause d’une blague de mauvais goût d’un jour­na­liste austra­lien, Novak Djokovic a fait plus que le job ce mardi après sa reten­tis­sante victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Après avoir reconnu qu’il aurait sûre­ment aban­donné s’il avait perdu le deuxième set face à l’Espagnol et évoqué avec humour son pacte avec Alexander Zverev, son adver­saire en demi‐finales, le Serbe a une nouvelle fois fait rire tout le monde en inter­pel­lant direc­te­ment ses enfants, Stefan et Tara, présents en tribunes au côtés de sa femme, Jelena.

You’re on the clock, Novak 😅



Tara Djokovic’s reac­tion to her Dad’s late‐night match is price­less 🕰️#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/QqBKcAWi5h