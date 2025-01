Déjà mené deux sets à zéro au tour précé­dent par Felix Auger‐Aliassime avant de s’im­poser, Alejandro Davidovich Fokina a refait le coup ce vendredi contre Jakub Mensik au troi­sième tour de l’Open d’Australie, en sauvant même deux balles de match dans le tie‐break du troi­sième set : 3–6, 4–6, 7–6(7), 6–4, 6–2, en 3h28 de jeu.

Interrogé sur ces deux balles de match sauvées lors de l’in­ter­view sur le court, l’Espagnol a livré une réponse surprenante.

« Je ne m’en souviens pas, a lâché avant de glisser quelques instants plus tard avec le sourire : J’aime perdre les deux premiers sets et revenir »

Davidovich Fokina after saving 2 match points against Mensik at Australian Open



“You also had to save two match points.”



Foki : “I don’t remember that” 😂



pic.twitter.com/TEhntgWeeb