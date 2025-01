Nole est revenu sur sa démarche concer­nant le choix d’un coach pour 2025. Il a notam­ment expliqué qu’il avait vrai­ment pour objectif de sélec­tionner une légende du tennis et qu’Andy faisait partie d’une short list où il était en première position.

« Andy était aux côtés de plusieurs autres anciens cham­pions. J’avais la convic­tion qu’il allait commencer par Andy, pour voir s’il y pensait. Je lui ai envoyé un message et lui ai demandé de plani­fier une conver­sa­tion télé­pho­nique. Il m’a contacté et je lui ai dit ce dont j’avais besoin, ce que je ressen­tais, ce que je voulais et pour­quoi je le consi­dé­rais comme une personne qui pouvait m’aider. Il a vrai­ment une pers­pec­tive unique en tant que personne qui joue contre moi depuis l’âge de 12 ans, il connaît mes forces et mes faiblesses, mais aussi le jeu de tous mes rivaux. Concernant les autres cibles, je ne peux pas citer de noms, ce ne serait pas correct envers Andy non plus, de toute façon, il était prio­ri­taire sur tout le monde ».