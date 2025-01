Après être déjà revenu de loin au premier tour face à l’Argentin Navone, Jack Draper s’est de nouveau imposé en cinq sets ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie alors qu’il était mené deux manches à une.

Sauf que cette fois‐ci, c’était face à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Et lors­qu’on affronte un local à Melbourne, les noms d’oi­seaux volent dans tous les sens comme l’a raconté le Britannique en confé­rence de presse.

« C’était incroyable. Évidemment, l’am­biance était élec­trique. Il y avait évidem­ment beau­coup d’in­sultes de la part du public entre les services, au fond du court et tout ce genre de choses. Je pense que parfois, vous ne voulez pas les énerver ou leur rendre la pareille. Mais pour être honnête, cela m’a donné de l’énergie. Il y a eu des moments où j’étais déprimé, puis je me suis sorti d’un match diffi­cile. Et je le ressen­tais un peu. Cela m’a donné de l’énergie en leur rendant un peu. C’est juste un peu amusant. Évidemment, entre les services, il y a des trucs comme siffler, parler… C’est amusant, mais quand on est sur le point de servir, c’est vrai­ment diffi­cile. Il est évident que certaines des choses qu’ils disent n’est pas facile à gérer. Mais j’ai la peau dure. Je pense que c’est la pire expé­rience de ma vie sur un court de tennis. Les gens disent évidem­ment la Coupe Davis en Argentine ou quelque chose comme ça quand ils sifflent et rient entre les services mais je pense que c’était amusant d’y parti­ciper, pour être honnête. »