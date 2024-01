Durant une partie de l’Open d’Australie, Emmanuel Heussner, co‐fondateur de Myteam Tennis Performance, aujourd’hui coach de la joueuse ukrai­nienne, Dayana Yastremska, répondra à nos questions.

On est donc revenu avec lui sur la quali­fi­ca­tion de sa joueuse pour les quarts de finale.

« J’étais allé voir le match entre Ostapenko et Azarenka, et j’avais été surpris par la vitesse de la balle de Vika. Le plan était donc de la faire courir, et surtout de résister à la pres­sion qu’elle allait mettre sur les premiers coups en retour ou après son service. Au début, Dayana courait après le score, Vika jouait vite au centre et fermait bien les angles. Ma joueuse s’ac­cro­chait comme elle pouvait, et au final elle parve­nait quand même à prendre le tie‐break mais en ayant beau­coup donné en terme d’énergie. Au début du 2ème set, elle prend rapi­de­ment 3–0. Du coup, elle vient me voir et me dit : « j’ai plus de jambes ». Je me dis qu’il faut trouver une solu­tion. Je lui propose alors de faire du bingo tennis, perdu pour perdu, il faut tenter. Du coup, elle envoie une fois, puis deux, puis trois. Cela prend forme, elle se met en mode « auto­pilot », elle est habitée, elle enchaîne les winners des deux côtés. En face, Vika s’agace forcé­ment et le match tourne défi­ni­ti­ve­ment. Quand elle gagne, elle met deux secondes à réagir, incré­dule. Elle était dans la fameuse zone. Maintenant la prio­rité c’est la récu­pé­ra­tion car elle vient d’ali­gner 7 victoire de suite, c’est un peu comme si elle avait gagné un Grand Chelem, la symbo­lique est amusante »