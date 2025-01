On peut rire de tout mais il y a des limites. Ses limites ont été fran­chises par Aryna Sabalenka et son équipe après la défaite de la Biélorusse face à Madison Keys en finale de l’Open d’Australie.

Sur cette vidéo c‑dessous, on peut en effet voir Aryna et ses coachs faire semblant d’uriner sur le plateau de fina­liste. Par le passé, son team, assez déjanté, a proposé d’autres séquences un peu origi­nales mais là c’est un peu le comble du mauvais goût.

Yet another reason why Sabalenka is so unli­keable : Her and her team pretend to pee on the #AusOpen runner’s up trophy.



Disgusting. https://t.co/HPQCejh997