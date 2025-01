Encensé ce mercredi par Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, le grand espoir brési­lien Joao Fonseca, vain­queur du Masters Next Gen en décembre, fait énor­mé­ment parler de lui depuis sa victoire reten­tis­sante contre Andrey Rublev au premier tour de l’Open d’Australie mardi.

Si tous les obser­va­teurs ont été impres­sionnés par la perfor­mance, le septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander, a égale­ment mis en garde le joueur de 18 ans, opposé à Lorenzo Sonego au deuxième tour jeudi.

« Il est si complet et l’at­ti­tude est abso­lu­ment fantas­tique. Je suis un grand fan, ce gars ira très, très loin. C’est dingue ce qu’il fait, mais para­doxa­le­ment c’est là où les gens se trompent : il n’y a pas de pres­sion pour un jeune de 18 ans quand il va jouer Andrey Rublev. Il n’a pas de mauvais souve­nirs en tant que joueur profes­sionnel. Maintenant, la pres­sion va monter et on va voir de quel bois il est fait. Je pense quand même que ça va être un super joueur. C’est quand même très solide, très costaud dans la gestion des émotions : il a déjà tout pour inté­grer le Top 20 »,