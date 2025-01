En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour, Novak Djokovic a été inter­rogé sur les perfor­mances du grand espoir brési­lien, Joao Fonseca (18 ans), vain­queur du Masters Next Gen il y a quelques semaines et tombeur impres­sion­nant d’Andrey Rublev au premier tour de l’Open d’Australie ce mercredi.

« Je l’ai rencontré pour la première fois, cinq minutes avant d’en­trer dans la salle. Je l’ai féli­cité non seule­ment pour sa victoire hier soir, pour le dernier set que j’ai vu, mais aussi pour tout ce qu’il a fait au cours des six à douze derniers mois. J’ai suivi son ascen­sion et j’adore la façon dont il joue les gros points. Il est coura­geux, il frappe très propre­ment, c’est un joueur complet. Je pense que le Brésil n’a pas eu de joueur de ce calibre depuis Guga Kuerten. Il est impres­sion­nant qu’un joueur aussi jeune soit capable de jouer aussi bien sur une grande scène. Je suis un fan de son jeu. Je l’ai observé l’année dernière. Je crois que dans l’une de mes inter­views pour l’ATP, j’ai dit que je voyais un peu de mon jeu dans le sien, en parti­cu­lier quand j’avais son âge, quand vous lâchez vos coups avec insou­ciance, en montrant juste ce dont vous êtes capable. »