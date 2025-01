Interpellé par une inter­naute sur Twitter à propos du fameux record de 24 tour­nois du Grand Chelem établi par l’Australienne Margaret Court entre 1960 et 1973, Patrick Mouratoglou a estimé que cela ne pouvait pas être compa­rable avec le tennis moderne et notam­ment les carrières de Serena Williams (23 Grands Chelems) ou encore Novak Djokovic (24 Grands Chelems égale­ment) chez les hommes.

I said it a million times. With all due respect, the record of Margaret Court was esta­blish at a time when tennis was not even a profes­sional sport. Winning GS at that time can never be consi­dered as winning GS in the open era. https://t.co/5VKJMYduXT