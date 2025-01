Lorsque Novak Djokovic a annoncé le 23 novembre dernier que Andy Murray allait l’aider à remporter un 11e Open d’Australie et un 25e Grand Chelem en deve­nant son nouvel entraî­neur, beau­coup se sont inter­rogés sur la réelle impli­ca­tion du Britannique alors qu’il venait à peine de prendre sa retraite des courts.

Exactement deux mois plus tard, force est de constater que les inter­ro­ga­tions ont été levées tant le dévoue­ment de Murray envers Djokovic semble total. Ce dernier a d’ailleurs tenu à chaleu­reu­se­ment le remer­cier après sa victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale à Melbourne.

Et le témoi­gnage de l’Australienne et ancienne 4e joueuse mondiale, Samatha Stosur, va clai­re­ment dans ce sens. « Quand j’ai vu Andy (Murray) marcher dans les couloirs du tournoi avec toutes les raquettes de Novak (Djokovic), les amenant au cordeur, on pouvait voir qu’il prenait ce travail très au sérieux », a‑t‐elle déclaré au micro de Channel Nine.