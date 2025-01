Vainqueur en trois sets (7−6, 7–6, 6–1), Jannik Sinner a du faire le dos rond, il a notam­ment sauvé une balle de set dans la première manche, avant de dominer les débats. Pour Nicolas Mahut, consul­tant sur Eurosport, cette très belle perfor­mance est un signe à envoyer à a concurrence .

« Sinner envoie clai­re­ment un message à ses adver­saires. Un premier tour ce n’est toujours pas évident surtout face à un Nicolas Jarry qui a joué un tennis de très grande qualité. Je me souvient que lorsque un tournoi débute, on regarde souvent ce que font les autres joueurs, je suis sur que des concur­rents à l’Italien l’ont fait ce jour et Sinner a large­ment rempli sa mission, c’est un grand numéro 1 mondial »