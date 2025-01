Novak Djokovic l’as­sure, il n’est pas rancu­nier après l’épi­sode de son expul­sion d’Australie en 2022 où il avait été traité comme un paria à cause de sa non‐vaccination contre le Covid.

Et après avoir expliqué qu’il était encore un peu trau­ma­tisé au moment de fran­chir les contrôles à l’aé­ro­port, le Serbe a fait part de sa joie au moment d’évo­quer son titre remporté l’année suivante, en 2023.

« Je ne suis pas rancu­nier. Je suis revenu l’année suivante et j’ai gagné. Mes parents et toute l’équipe étaient là et c’est l’une des victoires les plus émou­vantes que j’aie jamais rempor­tées, compte tenu de tout ce que j’avais vécu l’année précédente. »