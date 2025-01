Après sa victoire à l’US Open en 2021 où elle était sur un nuage, Emma Raducanu est devenue le temps d’un très gros semestre une star mondiale. Toutes les grandes marques du secteur ont rêvé d’une cham­pionne perfor­mante sur le court et pour la couver­ture des maga­zines glamour.

Mais depuis qu’elle a soulevé la coupe à New‐York, la carrière d’Emma ne ressemble à pas grand chose même si elle n’a pas été épar­gnée par les blessures.

Il reste qu’avec son bon début de tournoi à Melbourne, on s’at­ten­dait à ce qu’elle puisse un peu gênée Iga Swiatek.

We are all spel­ling speed incor­rectly ; it should be spelt 𝑺𝒘𝒊𝒂𝒕𝒆𝒌 🤩



Iga advances into the fourth round, defeating Raducanu 6–1 6–0.