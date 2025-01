Comme l’Italien et le Danois ont un style assez proche, un style où le punch et la puis­sance sont des armes fatales, il n’est pas éton­nant que ces deux cham­pions nous proposent des bras de fer du fond de court assez étouffant.

Jannik Sinner wins the POINT OF THE TOURNAMENT against Holger Rune at the Australian Open



Both guys imme­dia­tely kneel over in exhaus­tion when the point is done.



Giving every last drop of energy.



Can’t ask more from these two… stun­ning effort.



