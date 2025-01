« C’était un peu brutal au milieu du match. J’avais mal débuté et là j’étais dans une bonne dyna­mique ce moment‐là. Donc, oui, ce n’était pas le pire moment de son côté pour s’arrêter », a déclaré Holger Rune à propos du temps mort médical pris par Jannik Sinner au milieu du quatrième set, lors des huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce lundi.

En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets, le numéro 1 mondial n’a pas vrai­ment voulu entrer dans les détails.

« Je ne veux pas trop parler de ce que j’ai ressenti aujourd’hui. Je ne me sentais pas très bien. Je pense que nous l’avons vu, j’ai lutté physi­que­ment (…) J’avais déjà parlé avec le médecin avant d’en­trer sur le terrain. J’ai fait un petit check‐up. Ensuite, pendant le match, cela m’a aussi aidé. Je me suis au moins senti un peu mieux quand je suis retourné sur le terrain. J’ai eu l’im­pres­sion que mon visage avait repris un peu de couleur. Ce sont des condi­tions diffi­ciles. Il a fait chaud hier (dimanche) et aujourd’hui (lundi). Tous les joueurs luttent un peu. »