Devenu il y a neuf jours à Auckland le plus vieux vain­queur d’un tournoi ATP, Gaël Monfils est allé au bout de lui‐même à Melbourne où il a fina­le­ment aban­donné en début de quatrième set face à Ben Shelton, après trois heures de bataille en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce lundi.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Français de 38 ans a raconté son ressenti sur le court.

« Au début, je me demande si ce n’est pas une crampe, j’au­rais même voulu que c’en soit une. Mais ça ne vibrait pas dans la jambe, tu sens le coup de poignard (dans la cuisse). Je bois le jus de corni­chon et je me dis : ‘Qu’est‐ce que tu es en train de faire, t’as pas de crampes…’ Je vois juste que je suis mort. Et je suis hyper heureux parce que j’ai vrai­ment eu peur de faire le mauvais mouve­ment en essayant de m’ar­ra­cher pour gagner un ou deux jeux. »