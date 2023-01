Qualifié pour la quatrième fois d’af­filée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, après une grosse bataille face à Jannik Sinner ce dimanche, Stefanos Tsitsipas, inter­rogé en confé­rence de presse sur son trou d’air lors des troi­sièmes et quatrièmes sets, a préféré en dire le moins possible.

« Je peux regarder en arrière et dire qu’il y a eu des choses que je n’ai pas bien faites. Je pense qu’il est impor­tant que je garde ça pour moi. Il y a des choses que nous voulons garder pour nous, tout ne doit pas être dit publi­que­ment. C’est un senti­ment. Mais la chose la plus impor­tante est que je me suis vrai­ment battu. Quand la partie cruciale du match est arrivée, je me suis ressaisi et j’ai joué comme dans les deux premiers sets. »