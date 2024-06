Invitée à réagir au forfait de Novak Djokovic sur le plateau de France Télévision, Alizé Cornet, fraî­che­ment retraitée et consul­tante pour le reste de la quin­zaine, a estimé que le numéro 1 mondial avait peut‐être aggravé sa bles­sure en prenant des anti‐inflammatoires et en refu­sant d’aban­donner lors de sa victoire ce lundi face Francisco Cerundolo.

« Les anti‐douleurs peuvent parfois aggraver la bles­sure parce qu’on ne sent plus trop son corps, on ne sait plus vrai­ment quelle précau­tion prendre, et c’est peut‐être ça qui a aggravé sa bles­sure, et qui a créé cette lésion au ménisque. Je ne sais pas mais en tout cas, ce qui s’est passé hier (lundi) sur le terrain, c’était complè­te­ment irréel, d’aller au‐delà de tout ça, du score, de la douleur. C’est du Novak Djokovic tout craché et je pense que cela lui a peut‐être coûté cher sur ce tournoi. »