Présent sur le plateau d’Amazon Prime Video pour s’ex­primer notam­ment sur le forfait de Novak Djokovic, Marion Bartoli, invité à expli­quer pour­quoi un joueur devait forcé­ment se présenter sur le site d’un tournoi après l’an­nonce de son retrait, a rappelé l’im­por­tance du secret médical.

« Il a fallu certai­ne­ment pour lui qu’il aille discuter avec Amélie Mauresmo, avec toute la direc­tion du tournoi pour expli­quer les examens médi­caux. Le médecin qui a réalisé les examens médi­caux a certai­ne­ment été en ligne avec la direc­tion du tournoi pour que le commu­niqué de presse soit cohé­rent et en adéqua­tion avec ce que le joueur désir commu­ni­quer à la presse, car il y a aussi le secret médical donc je pense qu’on n’a pas toutes les infor­ma­tions sur les tenants et les abou­tis­sants de cette bles­sure. Mais, en effet, on ne peut pas partir comme ça d’u tournoi, il faut venir, parler à la direc­tion et expli­quer ce qu’il se passe. Ce forfait est un grand boule­ver­se­ment pour les télé­vi­sions, les spec­ta­teurs, pour tout l’éco­sys­tème de ce tournoi donc Novak n’al­lait jamais partir comme ça sans donner une explication. »