Forfait pour les quarts de finale de Roland‐Garros suite à une IRM passée ce mardi qui a révélé une déchi­rure au niveau du ménisque, Novak Djokovic a tenu à s’ex­primer sur son compte Instagram suite à cette annonce.

Et forcé­ment, celui qui va laisser sa place de numéro 1 mondial à Jannik Sinner dès ce lundi a fait part de sa tris­tesse tout en remer­ciant chaleu­reu­se­ment ses nombreux fans.

« Je suis vrai­ment triste de vous annoncer que je dois me retirer de Roland Garros. J’ai joué avec mon cœur et j’ai tout donné lors du match d’hier et malheu­reu­se­ment, en raison d’une déchi­rure du ménisque médial au genou droit, mon équipe et moi avons dû prendre une déci­sion diffi­cile après une réflexion et une consul­ta­tion atten­tives. Je souhaite bonne chance aux joueurs qui parti­cipent à la compé­ti­tion cette semaine et je remercie sincè­re­ment les incroyables fans pour tout l’amour et le soutien continu. À bientôt. Avec amour et grati­tude, Nole. »