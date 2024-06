Si elle a large­ment dominé sa finale contre Jasmine Paolini ce samedi, Iga Swiatek semblait extrê­me­ment soulagée après le match. Elle était même très émue lors de son discours sur le court avant de soulever pour la quatrième fois la coupe Suzanne Lenglen, remise par deux légendes : Martina Navratilova et Chris Evert.

🥺 Iga Świątek émue aux larmes après son 4e succès à Roland‐Garros.

« Merci beau­coup. J’ai failli sortir au deuxième tour contre Osaka, alors je vous remercie de m’avoir soutenue et d’être restés avec moi. J’avais besoin de croire qu’il me serait possible de le faire. C’était un tournoi plein d’émo­tions. Merci », a répété plusieurs fois la numéro 1 mondiale.