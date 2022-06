Affronter Rafael Nadal à Roland‐Garros, en plus en finale, est le plus grand défi possible dans le tennis, et peut‐être même dans le sport en général. Casper Ruud l’a appris à ses dépends ce dimanche en subis­sant une lourde défaite face au maître des lieux, son idole, pour sa première finale en Grand Chelem, à 23 ans.

« Bravo Rafa. On sait tous quel cham­pion tu es. Aujourd’hui, j’ai compris ce que c’était de jouer contre toi en finale de Grand Chelem, ce n’est pas évident… Je ne suis pas ta première victime », a déclaré le 8e mondial lors de la céré­monie de remise des trophées.