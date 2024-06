A l’oc­ca­sion des quarts de finale de Roland‐Garros mardi soir, Stefanos Tsitsipas a perdu contre Carlos Alcaraz pour la sixième fois en autant de confron­ta­tions. De quoi accroître un senti­ment d’impuissance.

« Je ne vais pas mentir, j’étais confiant. Je me sentais plus confiant que d’ha­bi­tude. Peut‐être que cela m’a desservi. J’étais sûr de pouvoir faire quelque chose de diffé­rent par rapport aux autres fois où je l’ai affronté. Ce gamin est tout simple­ment trop bon. Je ne peux que le féli­citer parce qu’il joue vrai­ment très bien. J’ai maxi­misé tout ce que je pouvais faire sur le terrain. Il faut juste que je comprenne ce qui se passe. C’est un parcours diffi­cile. Ce n’est pas agréable, c’est certain. Je lui souhaite le meilleur parce que lorsque je joue contre lui, cela me rappelle tout ce qu’il y a à améliorer en tant que joueur de tennis. »