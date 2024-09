Après leurs défaites respec­tives en demi‐finales de l’US Open contre Jannik Sinner et Taylor Fritz, Jack Draper et Frances Tiafoe ont évoqué l’im­pact négatif de la tension ressentie sur le court.

Le jour­na­liste Benoît Maylin s’est d’ailleurs mis à la place de ces joueurs lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Les mecs se disent : ‘il n’y a plus Djokovic, il n’y a plus Nadal, il n’y a plus Federer, ça va être à nous. Pourquoi ce ne serait pas moi ?’ Tu te mets dans des condi­tions psycho­lo­giques qui ne sont pas les mêmes qu’a­vant où tu te disais : ‘de toute façon, je n’y arri­verai jamais, ces joueurs au dessus’. Aujourd’hui, on sait que la porte est un peu ouverte. Avant, c’était un léger entre­bâille­ment. Maintenant, tout le monde se dit que c’est peut‐être le moment pour prendre un Grand Chelem. »