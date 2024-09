Tombeur en cinq sets de Frances Tiafoe en demi‐finales de l’US Open, Taylor Fritz tentera de battre le numéro 1 mondial Jannik Sinner en finale dimanche pour devenir le premier joueur améri­cain titré en Grand Chelem depuis Andy Roddick en 2003 à New York. Et pour­tant, le 12e mondial pense qu’il sera plus détendu que lors du tour précédent.

« Pour être honnête, je ne pense pas que je me retrou­verai dans une situa­tion plus stres­sante qu’au­jourd’hui (vendredi) en jouant la finale. La demie, c’était beau­coup plus stres­sant. Deux Américains, chacun veut aller en finale… Et, dans ma tête, je savais que j’avais un bilan de 6–1 contre Frances. Je ne pensais pas être le favori car ici tout est diffé­rent, surtout qu’il a été incroyable tout au long de l’US Open, mais avec tous ces para­mètres, il y avait beau­coup de tension. »